Турция допустила покупку российских истребителей, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Турция будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35, сообщило агентство Турция будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников.

По словам турецких чиновников, говоривших на условиях анонимности, если Турцию исключат из программы F-35, она станет искать альтернативу, в том числе и в виде российских истребителей, а также будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет.

Кроме того, чиновники заявили, что, по мнению Турции, С-400 превосходят американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.

Они добавили, что в рамках подготовки к возможным санкциям США из-за покупки C-400 Турция закупила запчасти к американской военной технике. Агентство отмечает, что остается неясным, когда решение о закупке запчастей было принято впервые, однако, по словам турецких чиновников, этот шаг был предпринят в ожидании возможного эмбарго США.

Ранее в Пентагоне заявили, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ракетные комплексы C-400.

В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки С-400 начнутся в течение десяти дней. До этого он говорил, что сделка "полностью закрыта".

Турецкий лидер также выразил уверенность в том, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки ЗРК из России и истребителей F-35 из Соединенных Штатов.