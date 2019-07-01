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РИА Новости

Турция допустила покупку российских истребителей, сообщили СМИ

Вчера, 22:33
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший истребитель пятого поколения Су-57
Новейший истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Новейший истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Турция будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников.
По словам турецких чиновников, говоривших на условиях анонимности, если Турцию исключат из программы F-35, она станет искать альтернативу, в том числе и в виде российских истребителей, а также будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет.
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"Это, безусловно, проблема": Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Кроме того, чиновники заявили, что, по мнению Турции, С-400 превосходят американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.
Они добавили, что в рамках подготовки к возможным санкциям США из-за покупки C-400 Турция закупила запчасти к американской военной технике. Агентство отмечает, что остается неясным, когда решение о закупке запчастей было принято впервые, однако, по словам турецких чиновников, этот шаг был предпринят в ожидании возможного эмбарго США.
Ранее в Пентагоне заявили, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ракетные комплексы C-400.
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В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки С-400 начнутся в течение десяти дней. До этого он говорил, что сделка "полностью закрыта".
Турецкий лидер также выразил уверенность в том, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки ЗРК из России и истребителей F-35 из Соединенных Штатов.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400. По его словам, Анкара уже приобрела ракетные комплексы, когда Вашингтон попросил ее отказаться от покупки.
Лучше, чем пряник. США предложили Турции сыр подешевле
20 июня, 17:46
Лучше, чем пряник. США предложили Турции "сыр" подешевлеРешили в Вашингтоне все-таки попробовать по-хорошему. Если Эрдогана не получается сломить по поводу С-400, то вдруг удастся его купить, подумал "мировой жандарм". Технология подкупа уже отработана.
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ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Российские истребители 5-го поколения, которых никто не видел? Ставлю на продажу технологии С-400 в обмен на нормальные американские самолеты.
1 июля, 22:57
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Обещать не значит жениться
1 июля, 23:21
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