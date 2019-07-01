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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро разрешил послу Германии вернуться в Каракас

Вчера, 22:31
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МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Правительство Венесуэлы сообщило в понедельник о начале нормализации отношений с Германией и разрешении послу этой страны вернуться в Каракас.
В марте МИД Венесуэлы сообщил, что посол Германии Даниэль Мартин Кринер объявлен персоной нон грата из-за вмешательства во внутренние дела государства. Он должен был покинуть страну.
Федерика Могерини
7 марта, 20:21
В ЕС осудили решение Венесуэлы объявить посла Германии персоной нон грата
"Правительство Боливарианской республики Венесуэла сообщает венесуэльскому народу и международному сообществу, что после различных контактов с правительством ФРГ начался процесс нормализации дипломатических отношений между двумя странами… Как следствие этого президент Николас Мадуро принял решение аннулировать содержимое коммюнике от 6 марта 2019 года, где посол ФРГ Даниэль Мартин Кринер был объявлен персоной нон грата", - говорится в сообщении МИД Венесуэлы.
По сообщению ведомства, немецкая сторона приняла решение вернуть своего посла в Венесуэлу для построения "двусторонней повестки дня согласно принципам международного сотрудничества".
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД ВенесуэлыНиколас МадуроГерманияВенесуэлаВ мире
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