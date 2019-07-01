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РИА Новости

Госдеп отказался комментировать возможность обмена заключенными с Россией

Вчера, 22:13
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Госдепартамент в понедельник не стал комментировать РИА Новости предложение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об обмене осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на заключенных в РФ американцев.
Ранее Рябков заявил, что Россия призывает США обменять осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на заключенных в РФ американцев и вернуть захваченную дипломатическую собственность России в США.
"Правительство США продолжает внимательно следить за всеми делами задержанных граждан США в России. Мы не придаем огласке наши закрытые дипломатические переговоры", - заявил РИА Новости представитель ведомства.
После заявления Рябкова брат Пола Уилана, подозреваемого в РФ в шпионаже, Дэвид заявил, что приветствовал бы обмен его брата на заключенных в США россиян.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 июня, 20:33
В Кремле помнят о российских заключенных и дипсобственности в США
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
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