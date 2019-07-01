В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль. Его слова передает новостное агентство Mehr.

"Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса", — сказал он.

Он также назвал о заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану всего за десять минут до атаки "политическим блефом".

"Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы", — считает Зоннур.

Парламентарий отметил, что у Ирана внушительная военная мощь. По его мнению, советники американского лидера понимают, что нападение на исламскую республику закончится поражением.

Зоннур добавил, что все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана.