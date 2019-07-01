Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

По данным ведомства, предварительно установлено, что дети на детской площадке играли с неизвестным предметом, который потом взорвался. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.