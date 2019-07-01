Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Шестеро детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в Днепропетровской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Происшествие произошло 1 июля около 20.00 (совпадает с мск) в селе Пашена Балка. В результате взрыва ранения получили шестеро детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы в facebook.
По данным ведомства, предварительно установлено, что дети на детской площадке играли с неизвестным предметом, который потом взорвался. На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.
10 августа 2018, 16:33В Донецкой области обнаружили склад оружия