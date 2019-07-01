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РИА Новости
Медиавойны

В СПЧ оценили заявление немецких спецслужб о российских СМИ

Вчера, 21:38
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. России надо гордиться после доклада немецких спецслужб, в котором говорится о влиянии российских СМИ на немецкое общественное мнение, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Павел Гусев.
МВД ФРГ и Федеральное ведомство по защите конституции на прошлой неделе представили доклад за 2018 год. Там утверждается, что РФ "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями". В докладе отмечается, что с целью воздействия российское государство увеличивает свое медийное присутствие в Германии, а государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 20:59
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
"Я думаю, что этим надо гордиться,... потому что очень сильные СМИ. Имеют, значит, влияние на аудиторию сильнее немецких", - сказал РИА Новости Гусев.
По его словам, если созданная мощнейшая медийная структура вызывает такие опасения у ФРГ, значит, эта структура действительно интересна большой аудитории, потому что если бы они были маленькие и незаметные, на них бы никто не обратил внимание.
"Значит, созданная медийная структура интересна для слушателей и для тех, кто смотрит", - заключил член СПЧ.
Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на доклад контрразведки ФРГ, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России, заявила, что RT всегда работало как российское СМИ, финансируемое российским государством, и ни от кого это не скрывало.
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МедиавойныRTМедиавойныSputnikПавел ГусевГерманияРоссияОбщество
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