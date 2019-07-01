В СПЧ оценили заявление немецких спецслужб о российских СМИ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. России надо гордиться после доклада немецких спецслужб, в котором говорится о влиянии российских СМИ на немецкое общественное мнение, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Павел Гусев.

МВД ФРГ и Федеральное ведомство по защите конституции на прошлой неделе представили доклад за 2018 год. Там утверждается, что РФ "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями". В докладе отмечается, что с целью воздействия российское государство увеличивает свое медийное присутствие в Германии, а государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность.

"Я думаю, что этим надо гордиться,... потому что очень сильные СМИ. Имеют, значит, влияние на аудиторию сильнее немецких", - сказал РИА Новости Гусев.

По его словам, если созданная мощнейшая медийная структура вызывает такие опасения у ФРГ, значит, эта структура действительно интересна большой аудитории, потому что если бы они были маленькие и незаметные, на них бы никто не обратил внимание.

"Значит, созданная медийная структура интересна для слушателей и для тех, кто смотрит", - заключил член СПЧ.