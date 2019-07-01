Прокуратура передала в СК дело, по которому обвиняли Голунова

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дело журналиста Ивана Голунова было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности, а затем в Генпрокуратуру, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Прокуратура Москвы передала дело Голунова в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СК РФ подписано", - сказал собеседник агентства.
При этом уголовное преследование в отношении Голунова прекращено.
Журналиста Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.