Пасечник ответил на обвинение украинской прокуратуры

ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики в ответ на обвинение украинской прокуратуры заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского побьет к осени антирекорд экс-главы государства Петра Порошенко по рейтингу.