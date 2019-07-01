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РИА Новости

Пасечник ответил на обвинение украинской прокуратуры

Вчера, 21:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 1 июл – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики в ответ на обвинение украинской прокуратуры заявил, что окружение президента Украины Владимира Зеленского побьет к осени антирекорд экс-главы государства Петра Порошенко по рейтингу.
Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Вчера, 20:37
Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР
"Дело Порошенко Зеленским не брошено. Очередной "достойный" шаг новой власти на пути к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Такими темпами команда Зе к осени побьет антирекорд Порошенко по падению рейтинга", - заявил Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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