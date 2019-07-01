Жаров назвал регулирование в сфере борьбы с "пиратством" в России гуманным

"Я бы назвал наше регулирование в Российской Федерации очень гуманным, оно не трогает пользователя. Если вы приедете в Германию, то при заходе на пиратский ресурс вас просто оштрафуют, по геолокации определят, где вы находитесь. У вас всплывет плашка "Никуда не уезжайте, мы знаем, где вы находитесь, сейчас приедет полицейский", и вас оштрафуют евро на 400", - сказал Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".