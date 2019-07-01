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РИА Новости

Жаров назвал регулирование в сфере борьбы с "пиратством" в России гуманным

Вчера, 20:59
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Регулирование в сфере борьбы с "пиратством" в России - очень гуманное: оно не затрагивает пользователей, тогда как, например, в Германии при заходе на пиратский ресурс человеку может грозить большой штраф, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Я бы назвал наше регулирование в Российской Федерации очень гуманным, оно не трогает пользователя. Если вы приедете в Германию, то при заходе на пиратский ресурс вас просто оштрафуют, по геолокации определят, где вы находитесь. У вас всплывет плашка "Никуда не уезжайте, мы знаем, где вы находитесь, сейчас приедет полицейский", и вас оштрафуют евро на 400", - сказал Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому в отношении пиратства, я думаю, что даже наличие VPN-сервиса не освобождает человека от сложностей в поиске пиратских ресурсов", - добавил он.
По словам главы ведомства, наиболее крупные пиратские ресурсы, с которыми боролся Роскомнадзор - RuTracker, Rutor и другие - имели совокупную аудиторию в России в размере более 100 миллионов человек. После блокировки данные ресурсы потеряли 50-90% трафика и легальных рекламодателей.
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