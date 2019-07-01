Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

"Мы почитали этот доклад и хотели бы сообщить немецкой контрразведке, что в мире есть такая вещь, как интернет. В интернете есть такая вещь, как сайт, и вот у нас тоже есть сайт, и на этом сайте написано, кто мы такие, зачем мы вещаем, и что мы финансируемся государством, и это всем известно уже почти 15 лет как", — сказала медиаменеджер в эфире "Россия 24".