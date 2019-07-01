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РИА Новости

Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik

Вчера, 20:59
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.

"Мы почитали этот доклад и хотели бы сообщить немецкой контрразведке, что в мире есть такая вещь, как интернет. В интернете есть такая вещь, как сайт, и вот у нас тоже есть сайт, и на этом сайте написано, кто мы такие, зачем мы вещаем, и что мы финансируемся государством, и это всем известно уже почти 15 лет как", — сказала медиаменеджер в эфире "Россия 24".

Она добавила, что Sputnik и RT всегда открыто работают как российские ресурсы, финансируемые Москвой, и ни от кого этого не скрывают.
"Добро пожаловать в интернет", — резюмировала Симоньян.
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О чем доклад

На прошлой неделе МВД Германии и Федеральное ведомство по защите конституции представили доклад за 2018 год. Там утверждается, что Россия "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями".
В докладе отмечается, что с целью воздействия Москва увеличивает медийное присутствие в Германии, а государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы тонко повлиять на общественность.
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Из доклада следует, что самые главные в этом деле — интернет-вещание RT Deutsch и новостное агентство Sputnik. При этом контрразведка допустила фактическую ошибку, поскольку ни Sputnik, ни RT не скрывают свой статус государственных СМИ.
Также в докладе утверждается, что российские спецслужбы масштабно используют хакерские атаки для получения информации, которые представляют "большую опасность для Германии и постоянный вызов для контрразведки".
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Ситуация вокруг RT в Германии

В середине января Германский союз журналистов призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что RT является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля".
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал призыв немецких коллег "вопиющим и беспринципным нарушением базовых принципов профессии" и заявил, что намерен поднять вопрос агрессии в отношении российских СМИ на международном уровне.
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Немецкие СМИ обвинили Германию в высокомерном отношении к России‍
Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что Москва в кратчайшие сроки направит в ОБСЕ информацию о попытках дискредитации российских СМИ в Германии. Она отметила "активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ", в частности RT Deutsch и Sputnik в Германии.
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