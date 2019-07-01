Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего полицейского

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким сотрудника полиции, погибшего при нападении на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чеченской республики.

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области в понедельник сообщила, что сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Новокузнецку Александр Дворников был ранен во время нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни и погиб по дороге в госпиталь.

"Я выражаю глубокое соболезнование семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции", - написал Кадыров в своем канале в Telegram-канале.

Он отметил, что терроризм действует безжалостно, дерзко и неожиданно, поэтому в борьбе с ним воспитательные беседы не играют никакой роли. Глава Чечни предупредил, что если кто-то выбирает путь террора, то ответные меры будут жесткими, насколько позволят законы России.

"Молодых людей путем обмана толкают на совершение бесчеловечных преступлений круглосуточные вещания в эфире и в соцсетях рупоров терроризма", - написал Кадыров. Он отметил, что они должны быть уничтожены, если большие и малые государства действительно желают жить в мире.

Кроме того, он отметил, что практика "нападения с ножом" экспортирована из западных стран в Россию для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и отвлечь силы и внимание от созидательного труда.