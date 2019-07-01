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РИА Новости

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего полицейского

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким сотрудника полиции, погибшего при нападении на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чеченской республики.
Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области в понедельник сообщила, что сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Новокузнецку Александр Дворников был ранен во время нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни и погиб по дороге в госпиталь.
"Я выражаю глубокое соболезнование семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции", - написал Кадыров в своем канале в Telegram-канале.
Он отметил, что терроризм действует безжалостно, дерзко и неожиданно, поэтому в борьбе с ним воспитательные беседы не играют никакой роли. Глава Чечни предупредил, что если кто-то выбирает путь террора, то ответные меры будут жесткими, насколько позволят законы России.
"Молодых людей путем обмана толкают на совершение бесчеловечных преступлений круглосуточные вещания в эфире и в соцсетях рупоров терроризма", - написал Кадыров. Он отметил, что они должны быть уничтожены, если большие и малые государства действительно желают жить в мире.
Кроме того, он отметил, что практика "нападения с ножом" экспортирована из западных стран в Россию для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и отвлечь силы и внимание от созидательного труда.
"Если у кого-то в голове еще играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!" - предупредил глава Чеченской республики.
Пресс-секретарь бойцовского клуба Ахмат Асланбек Бадаев
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