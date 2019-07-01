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РИА Новости

Семья Уилана приветствовала бы его обмен на заключенных в США россиян

Вчера, 20:54
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© РИА Новости / Илья ПиталевГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Семья Пола Уилана, которого подозревают в России в шпионаже, приветствовала бы его обмен на заключенных в США россиян, сообщил РИА Новости его брат Дэвид Уилан.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США обменять осужденного в Америке россиянина Константина Ярошенко на заключенных в РФ американцев и вернуть захваченную дипломатическую собственность России в США.
"Мы бы приветствовали освобождение Пола. Чем раньше, тем лучше", - заявил Дэвид Уилан, отметив при этом, что семья не осведомлена о каких-либо обсуждениях касательно обмена.
По его словам, семья Уилана будет очень благодарна, "если лидерам России и США удастся найти решение, в соответствии с которым Полу не придется проходить через судебное разбирательство". Вместе с тем Дэвид Уилан отметил, что его брату необходима медицинская помощь, которую не могут предоставить в тюрьме.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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