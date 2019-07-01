Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

ЛОНДОН, 1 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция устанавливает личность погибшего мужчины, выпавшего из отсека шасси самолета над Лондоном, сообщил Скотленд-Ярд.
Тело неизвестного обнаружили накануне вечером во дворе частного дома в районе Клэпам на юге британской столицы. Прибывшие по вызову полицейские и медики подтвердили, что мужчина мертв, его возраст неизвестен.
"Вскрытие будет проведено в установленном порядке. Полиция пытается установить личность мужчины. <…> Смерть не рассматривается как подозрительная, расследование покажет всю картину произошедшего, — говорится в заявлении полиции.
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На данный момент полиция считает, что мужчина был безбилетником и вывалился из отсека шасси летевшего в аэропорт Хитроу самолета "Кенийских авиалиний".
Следователи осмотрели самолет и обнаружили в отсеке шасси сумку, воду и запас продовольствия. Полиция уведомила о произошедшем международные структуры и авиакомпанию.