Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T21:18Z
https://ria.ru/20190701/1556098964.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сторонники "новой церкви" избили прихожан УПЦ, пытаясь захватить храм

Вчера, 20:46
3892
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан при попытке захватить Преображенский храм канонической Украинской православной церкви в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, сообщил в понедельник центр информации УПЦ.
"Группа активистов новой православной церкви Украины в сопровождении приезжих мужчин крепкого телосложения 30 июня, прямо во время литургии, совершила нападение на прихожан Преображенского храма Украинской православной церкви села Лука-Мелешковская Винницкой области", - говорится в сообщении.
По данным центра информации УПЦ, с начала года сторонники "новой церкви" Украины не оставляют попыток силой отобрать храм у религиозной общины.
"Поскольку предыдущие попытки захвата храма не увенчались успехом, в этот раз сторонники ПЦУ усилили свои ряды приезжими "гастролерами" и действовали более жестко и нагло. Собравшись в достаточном количестве, захватчики атаковали храм, пытаясь выломать дверь. Им помешали мужчины из числа прихожан. Проникнуть внутрь храма не получилось, тогда нападавшие начали выдергивать верующих по одному и бить. Мужчин сначала валили на землю, а потом били ногами", - добавили в церкви.
К месту конфликта была вызвана скорая помощь, а массового избиения верующих удалось избежать благодаря действиям полиции.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
Филарет Денисенко
25 июня, 15:37
Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов
2200195
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
РИА
Новости
Рабочие готовятся к разгрузке пойманного малого полосатика после открытия коммерческого китобойного промысла в порту в Кусиро, префектура Хоккайдо, Япония. 1 июля 2019
Япония возобновила китобойный промысел после 30 лет запрета
Бывший преподаватель показал самую длинную шпаргалку, отнятую у студента
Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке
Лента
новостей
Тест на определение наркотических веществ в организме
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
Самолет МиГ-29
На Украине отменили решение взыскать пять миллионов рублей в пользу "МиГ"
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Сторонники правительства национального согласия ведут огонь в южном пригороде Триполи, Ливия
Армия Хафтара анонсировала авиаудары по Триполи
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон
BBI: российские миллиардеры с начала года стали богаче почти на $38 млрд
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
Ева Меркачева сообщила об угрозах от семьи Михаила Хачатуряна
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей и передала ее полиции
В Югре спасли медведицу, которую неизвестные заманили в клетку-ловушку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Сосо Павлиашвили заступился за Катамадзе после ее отказа выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния