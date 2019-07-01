Сторонники "новой церкви" избили прихожан УПЦ, пытаясь захватить храм

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан при попытке захватить Преображенский храм канонической Украинской православной церкви в селе Лука-Мелешковская Винницкой области, сообщил в понедельник центр информации УПЦ.
"Группа активистов новой православной церкви Украины в сопровождении приезжих мужчин крепкого телосложения 30 июня, прямо во время литургии, совершила нападение на прихожан Преображенского храма Украинской православной церкви села Лука-Мелешковская Винницкой области", - говорится в сообщении.
По данным центра информации УПЦ, с начала года сторонники "новой церкви" Украины не оставляют попыток силой отобрать храм у религиозной общины.
"Поскольку предыдущие попытки захвата храма не увенчались успехом, в этот раз сторонники ПЦУ усилили свои ряды приезжими "гастролерами" и действовали более жестко и нагло. Собравшись в достаточном количестве, захватчики атаковали храм, пытаясь выломать дверь. Им помешали мужчины из числа прихожан. Проникнуть внутрь храма не получилось, тогда нападавшие начали выдергивать верующих по одному и бить. Мужчин сначала валили на землю, а потом били ногами", - добавили в церкви.
К месту конфликта была вызвана скорая помощь, а массового избиения верующих удалось избежать благодаря действиям полиции.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
25 июня, 15:37Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов