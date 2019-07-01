Сторонники "новой церкви" избили прихожан УПЦ, пытаясь захватить храм

"Поскольку предыдущие попытки захвата храма не увенчались успехом, в этот раз сторонники ПЦУ усилили свои ряды приезжими "гастролерами" и действовали более жестко и нагло. Собравшись в достаточном количестве, захватчики атаковали храм, пытаясь выломать дверь. Им помешали мужчины из числа прихожан. Проникнуть внутрь храма не получилось, тогда нападавшие начали выдергивать верующих по одному и бить. Мужчин сначала валили на землю, а потом били ногами", - добавили в церкви.