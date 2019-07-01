Володин провел ряд встреч с руководителями парламентов стран Африки

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии парламентской конференции "Россия-Африка" провел ряд двусторонних встреч с руководителями парламентов африканских стран, где стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Парламентская конференция "Россия-Африка" пройдет в рамках форума "Развитие парламентаризма".

"Вызовов в мире много, и правильно будет их обсуждать и искать решения этих вопросов вместе. Это касается принятия модельных законов, гармонизации законодательства в решении вопросов противодействия терроризму, наркотрафику", - сказал Володин на встрече с председателем Национальной Ассамблеи Анголы Фернанду Да Пиедаде Диаш душ Сантушем.

По мнению председателя Национальной Ассамблеи Замбии Патрика Матибини, конференция "Россия - Африка" позволит развивать отношения со всем африканским континентом. Стороны также обсудили дальнейшую активизацию двустороннего сотрудничества двух стран, в частности, в вопросах образования, медицины, технологий и сельского хозяйства.

Председатель Палаты депутатов парламента Королевства Марокко Хабиб Аль-Малики на встрече с Володиным подчеркнул, что внешняя политика Российской Федерации ориентирована на будущее, и это подтверждает интерес России к африканскому континенту. Хабиб Аль-Малики также пригласил председателя Госдумы посетить Марокко. Володин приглашение принял.

Также в понедельник состоялась встреча Володина с председателем Национального Собрания Конго Изидором Мвуба.