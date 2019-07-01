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РИА Новости

Володин провел ряд встреч с руководителями парламентов стран Африки

Вчера, 20:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в преддверии парламентской конференции "Россия-Африка" провел ряд двусторонних встреч с руководителями парламентов африканских стран, где стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.
Парламентская конференция "Россия-Африка" пройдет в рамках форума "Развитие парламентаризма".
"Вызовов в мире много, и правильно будет их обсуждать и искать решения этих вопросов вместе. Это касается принятия модельных законов, гармонизации законодательства в решении вопросов противодействия терроризму, наркотрафику", - сказал Володин на встрече с председателем Национальной Ассамблеи Анголы Фернанду Да Пиедаде Диаш душ Сантушем.
По мнению председателя Национальной Ассамблеи Замбии Патрика Матибини, конференция "Россия - Африка" позволит развивать отношения со всем африканским континентом. Стороны также обсудили дальнейшую активизацию двустороннего сотрудничества двух стран, в частности, в вопросах образования, медицины, технологий и сельского хозяйства.
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Председатель Палаты депутатов парламента Королевства Марокко Хабиб Аль-Малики на встрече с Володиным подчеркнул, что внешняя политика Российской Федерации ориентирована на будущее, и это подтверждает интерес России к африканскому континенту. Хабиб Аль-Малики также пригласил председателя Госдумы посетить Марокко. Володин приглашение принял.
Также в понедельник состоялась встреча Володина с председателем Национального Собрания Конго Изидором Мвуба.
В Москве проходит второй Международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств – 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияВ мире
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