Первый сводный отряд ЦВО прибыл в зону паводка в иркутском Тулуне

БРАТСК (Иркутская область), 1 июл - РИА Новости. Первый сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) прибыл в зону паводка - в город Тулун Иркутской области, сообщили журналистам в пресс-службе округа в понедельник.

"Сводный отряд Центрального военного округа, а это около 50 военнослужащих: военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения, а также более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры) прибыли в Тулун", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие совершают марш из Кемеровской области. "На преодоление более 1,1 км пути у колонны ушло чуть более суток", - добавили в округе.