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РИА Новости

В Иране считают, что говорить об эффективности Instex слишком рано

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Говорить об эффективности финансового механизма Instex, необходимого для осуществления расчетов с Ираном, пока слишком рано, заявил РИА Новости первый заместитель председателя парламента Ирана Масуд Пезешкиан.
Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид заявляла, что механизм платежей c Ираном Instex введен в действие, уже проводятся первые транзакции. Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ЕС пока не готов использовать механизм расчетов с Ираном Instex для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти - Тегеран добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.
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"Слишком рано говорить, эффективен ли механизм (Instex). Мы все еще ждем, пока они полностью обеспечат нас этим механизмом, а потом мы посмотрим, хорош он или нет", - заявил Пезешкиан.
Вместе с тем он отметил, что если другая сторона не выполнит своих обязательств по СВПД, то Иран откажется от своих обязательств по сделке.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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