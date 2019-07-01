В Иране считают, что говорить об эффективности Instex слишком рано

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Говорить об эффективности финансового механизма Instex, необходимого для осуществления расчетов с Ираном, пока слишком рано, заявил РИА Новости первый заместитель председателя парламента Ирана Масуд Пезешкиан.

Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид заявляла, что механизм платежей c Ираном Instex введен в действие, уже проводятся первые транзакции. Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ЕС пока не готов использовать механизм расчетов с Ираном Instex для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти - Тегеран добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.

"Слишком рано говорить, эффективен ли механизм (Instex). Мы все еще ждем, пока они полностью обеспечат нас этим механизмом, а потом мы посмотрим, хорош он или нет", - заявил Пезешкиан.

Вместе с тем он отметил, что если другая сторона не выполнит своих обязательств по СВПД, то Иран откажется от своих обязательств по сделке.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.