Вода ушла из трех населенных пунктов в Иркутской области

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Три населенных пункта освободились от паводковых вод на территории Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"От воды освободились три населенных пункта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в течение понедельника при помощи авиации и плавсредств из опасных зон были эвакуированы 227 человек. Адресная помощь была оказана 562 пострадавшим.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.