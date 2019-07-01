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РИА Новости

Вода ушла из трех населенных пунктов в Иркутской области

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Три населенных пункта освободились от паводковых вод на территории Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"От воды освободились три населенных пункта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в течение понедельника при помощи авиации и плавсредств из опасных зон были эвакуированы 227 человек. Адресная помощь была оказана 562 пострадавшим.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.
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