Вода ушла из трех населенных пунктов в Иркутской области

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Три населенных пункта освободились от паводковых вод на территории Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"От воды освободились три населенных пункта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение понедельника при помощи авиации и плавсредств из опасных зон были эвакуированы 227 человек. Адресная помощь была оказана 562 пострадавшим.