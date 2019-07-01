В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на трубопроводе компании Pemex в мексиканском штате Гуанахуато, сообщило издание Financiero.

Предположительно, речь идет о незаконной врезке. На месте работают сотрудники Pemex, военные и полицейские, а также спасатели. В районе взрыва в городе Селайа проведена эвакуация. Взрыв произошел на незастроенной территории, в связи с чем речь не идет о серьезном риске населения, сообщили власти.