В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на трубопроводе компании Pemex в мексиканском штате Гуанахуато, сообщило издание Financiero.
Предположительно, речь идет о незаконной врезке. На месте работают сотрудники Pemex, военные и полицейские, а также спасатели. В районе взрыва в городе Селайа проведена эвакуация. Взрыв произошел на незастроенной территории, в связи с чем речь не идет о серьезном риске населения, сообщили власти.
В январе этого года на крупном трубопроводе в штате Идальго из-за незаконной врезки произошел мощный взрыв в тот момент, когда сотни людей воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента тогда погибли 135 человек.