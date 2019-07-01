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РИА Новости
Теплоснабжение

Глава СГК призвал установить единые стандарты оценки состояния теплосетей

Вчера, 19:56
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын считает, что качественно подготовить города к зиме поможет единый подход энергетиков и надзорных органов к оценке состояния теплосетей.

"Единый подход энергетиков и надзорных органов к оценке состояния теплосетей и расстановке приоритетов ремонта позволит качественно подготовить города к зиме", - отметил Солженицын.

По его словам, если у ресурсоснабжающих организаций, муниципалитетов и надзорных ведомств будет совпадать подход к оценке состояния теплосетей, качество подготовки теплосетевого комплекса городов к зиме и эффективность распределения средств на ремонты можно повысить. Гендиректор СГК предложил руководству Ростехнадзора принять участие в разработке совместных предложений по единой системе такой оценки.
Солженицын отметил, что сегодня больше половины новосибирских магистральных сетей старше 25 лет, то есть за пределами нормативного срока эксплуатации. "Строго по нормативам, при подготовке к зиме мы должны заменить все изношенные сети. Это означает, что мы должны найти 43 миллиарда рублей и заменить 625 километров. Сразу скажу, что такое и близко сделать невозможно. Ни за год, не даже за 10 лет", - подчеркнул он.
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Компания также сообщает, что объемы лимитов на ремонтную кампанию 2020 года будут зависеть от выбранного сценария модернизации теплосетевого комплекса. "По самому амбициозному плану, компания направит на перекладку магистральных сетей в Новосибирске 800 миллионов рублей. В последние два года они в городе не ремонтировались", - отмечает СГК.
СГК работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии в Сибири.
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