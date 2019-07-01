Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу Роскомнадзор рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу "Россия 24"

"В тот момент, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы. Сейчас речь идет об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещенной информации в соответствии с законодательством РФ осуществляется ими в пределах 70%. То есть они достигли почти 80%, а потом как-то расслабились. Поскольку говорил это публично, писал письма в адрес Google, надеюсь, что к моменту, когда административное производство закончится, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации запрещенной информации до почти 100% и не придется их штрафовать. Ну, если нет, так оштрафуем", - сказал он.

В начале июня Жаров сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор не устраивает текущая степень фильтрации запрещенного трафика со стороны Google. Тогда глава ведомства говорил, что в отношении компании не исключено новое дело и штраф.

В понедельник руководитель Роскомнадзора отметил, что ведомство ведет "достаточно продуктивный" диалог с поисковиками в части исполнения ими российского законодательства. "С "Яндексом" мы вообще плотно сотрудничаем и обмениваемся информацией. Мне нравится конструктивная позиция нашей поисковой машины и их устремленность в будущее. Сам пользуюсь "Яндексом" и всем рекомендую", - сказал Жаров.