Нетаньяху призвал ввести санкции против Ирана из-за запасов урана

"Я повторяю: Израиль не даст Ирану разработать ядерное оружие. Сейчас я также призываю все европейские страны... (которые) обязались, как только Иран нарушит ядерную сделку, задействовать механизм автоматических санкций, согласованных в Совете Безопасности ООН. Я говорю вам: сделайте это, просто сделайте это", - сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.