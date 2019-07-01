Нетаньяху призвал ввести санкции против Ирана из-за запасов урана

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал задействовать санкционный механизм "атомной сделки" против Ирана, который превысил оговоренный ею потолок запасов обогащенного урана.
Глава правительства повторил, что Израиль не допустит появления у иранцев атомного оружия и пообещал вскоре представить новые свидетельства нарушения ими своих обязательств.
"Я повторяю: Израиль не даст Ирану разработать ядерное оружие. Сейчас я также призываю все европейские страны... (которые) обязались, как только Иран нарушит ядерную сделку, задействовать механизм автоматических санкций, согласованных в Совете Безопасности ООН. Я говорю вам: сделайте это, просто сделайте это", - сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.
Ранее в понедельник Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
В прошлом году Нетаньяху представил мировой общественности обширное досье, выкраденное, по его утверждению, израильской разведкой из Тегерана и доказывающее наличие у иранского атомного проекта тайной военной составляющей.
"Вскоре будут новые доказательства того, что Иран все время лгал", - пообещал Нетаньяху.
Досье, состоящее из 100 тысяч бумажных и цифровых документов, стало одним из доводов, которым президент США Дональд Трамп обосновывал решение о выходе из соглашений с Ираном.