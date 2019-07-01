Кузбасская полиция подтвердила гибель сотрудника при нападении в Чечне

КЕМЕРОВО, 1 июл – РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Новокузнецку Александр Дворников был ранен во время нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе Чечни и погиб по дороге в госпиталь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее официальный представитель СУСК по Чечне сообщил РИА Новости, что неизвестный подошел к посту, расположенному на проселочной дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут, бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран. Нападавшего ликвидировали. Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

При этом источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что погибший полицейский был командирован в республику из Кемеровской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области заявили, что в понедельник при исполнении служебных обязанностей во время командировки на Северном Кавказе погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Новокузнецку старшина полиции Александр Дворников.

"Кузбасский полицейский от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь", – говорится в пресс-релизе.

Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года. В 2011 году поступил на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. Восемь лет отдал работе в ППС.