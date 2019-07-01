Ученые вылечили диабет и продлили жизнь людям при помощи бактерий

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бельгийские медики помогли четырем десяткам добровольцев избавиться от диабета второго типа, снизить уровень холестерина в крови и улучшить работу печени, используя культуры бактерий из рода Akkermansia. Результаты их опытов представлены в журнале . Бельгийские медики помогли четырем десяткам добровольцев избавиться от диабета второго типа, снизить уровень холестерина в крови и улучшить работу печени, используя культуры бактерий из рода Akkermansia. Результаты их опытов представлены в журнале Nature Medicine.

"Помимо улучшений в метаболизме, наши добровольцы также избавились примерно от двух лишних килограммов и уменьшили обхват бедер на 2,5 сантиметра. При этом надо понимать, что наши эксперименты — лишь первый успешный шаг к созданию средств, которые бы решали все эти задачи в клинической практике", — отмечает Патрис Кани (Patrice Cani) из Университета Левена (Бельгия).

Тело человека содержит примерно в десять раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм и вероятность развития рака и других болезней, но и на поведение человека.

К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей.

Кроме того, российские биологи уже неоднократно высказывали предположения, что микрофлора может влиять на более сложные поведенческие реакции, влияя на уровень гормонов и сигнальных молекул нервной системы. Относительно недавно ученые обнаружили намеки на то, что некоторые особенности устройства и работы мозга у женщин могут быть связаны со структурой их микрофлоры.

Десять лет назад Кани и его коллеги открыли одну из первых закономерностей такого рода, экспериментируя на мышах. Ученые заметили, что в кишечнике здоровых и худых людей встречается гораздо больше микробов из рода Akkermansia, чем в пищеварительной системе диабетиков и тучных мужчин и женщин.

Руководствуясь этой идеей, биологи проверили, что произойдет, если начать кормить грызунов большими количествами этих микробов. Этот эксперимент закончился удачно: мыши не только избавились от ожирения и диабета, но и от многих других проблем из-за сбоев с метаболизмом.

Более того, два года назад ученые обнаружили, что еще большего эффекта можно добиться, если использовать не "живых" микробов, а пастеризовать их, поместив бактерии в "теплую баню" на полчаса. Мыши, питавшиеся "супом" из Akkermansia, прожили значительно дольше сородичей благодаря низкому уровню холестерина и замедленному старению кровеносных сосудов.

Перенос результатов этих опытов на человека был осложнен тем, что до недавнего времени ученые не могли выращивать эти бактерии за пределами пищеварительной системы грызунов, что не позволяло использовать их в клинических испытаниях. Недавно Кани и его команда решили эту проблему, создав синтетическую среду, в которой Akkermansia могла расти.

Добившись этого успеха, ученые собрали группу из четырех десятков добровольцев, страдавших от ожирения и диабета второго типа, и предложили им принимать каждый день таблетки, содержавшие в себе живые или пастеризованные культуры бактерий вида Akkermansia muciniphila.

Примерно через три месяца медики подвели итоги эксперимента. Оказалось, что и та и другая пищевая добавка значительно улучшили состояние здоровья и самочувствие добровольцев, несмотря на то что ученые не просили их менять образ жизни или диету.

В частности, уровень инсулина в их крови снизился на 30%, а "плохих" форм холестерина — на 8,6% по сравнению с участниками контрольной группы. И то и другое заметно улучшило состояние их тела и кровеносной системы, избавив от диабета или преддиабетического состояния.

Что интересно, несмотря на то что масса участников эксперимента несколько упала, ученые не зафиксировали изменений в индексе массы их тела и в доле подкожного жира. С чем это связано, пока они не могут сказать, так как у них отсутствовало оборудование, позволяющее точно замерять количество жира в разных органах и конечностях.