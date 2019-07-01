Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T19:32Z
https://ria.ru/20190701/1556097566.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155148/39/1551483983_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b6b818678a4dd46322bda39ba6e80817.jpg
РИА Новости

Ученые вылечили диабет и продлили жизнь людям при помощи бактерий

Вчера, 19:32
9546
© Depositphotos / AntonMatyukhaПробиотики
Пробиотики
© Depositphotos / AntonMatyukha
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бельгийские медики помогли четырем десяткам добровольцев избавиться от диабета второго типа, снизить уровень холестерина в крови и улучшить работу печени, используя культуры бактерий из рода Akkermansia. Результаты их опытов представлены в журнале Nature Medicine.

"Помимо улучшений в метаболизме, наши добровольцы также избавились примерно от двух лишних килограммов и уменьшили обхват бедер на 2,5 сантиметра. При этом надо понимать, что наши эксперименты — лишь первый успешный шаг к созданию средств, которые бы решали все эти задачи в клинической практике", — отмечает Патрис Кани (Patrice Cani) из Университета Левена (Бельгия).

Тело человека содержит примерно в десять раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм и вероятность развития рака и других болезней, но и на поведение человека.
К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей.
Лабораторные исследования
15 декабря 2015, 18:52
Ученые: бактерии в кишечнике связаны с развитием диабета второго типаДиабет 2-го типа, или инсулиннезависимый диабет, является серьезным нарушением обмена веществ. При этом заболевании клетки организма утрачивают способность реагировать на инсулин - гормон, управляющий усвоением глюкозы.
Кроме того, российские биологи уже неоднократно высказывали предположения, что микрофлора может влиять на более сложные поведенческие реакции, влияя на уровень гормонов и сигнальных молекул нервной системы. Относительно недавно ученые обнаружили намеки на то, что некоторые особенности устройства и работы мозга у женщин могут быть связаны со структурой их микрофлоры.
Десять лет назад Кани и его коллеги открыли одну из первых закономерностей такого рода, экспериментируя на мышах. Ученые заметили, что в кишечнике здоровых и худых людей встречается гораздо больше микробов из рода Akkermansia, чем в пищеварительной системе диабетиков и тучных мужчин и женщин.
Руководствуясь этой идеей, биологи проверили, что произойдет, если начать кормить грызунов большими количествами этих микробов. Этот эксперимент закончился удачно: мыши не только избавились от ожирения и диабета, но и от многих других проблем из-за сбоев с метаболизмом.
Более того, два года назад ученые обнаружили, что еще большего эффекта можно добиться, если использовать не "живых" микробов, а пастеризовать их, поместив бактерии в "теплую баню" на полчаса. Мыши, питавшиеся "супом" из Akkermansia, прожили значительно дольше сородичей благодаря низкому уровню холестерина и замедленному старению кровеносных сосудов.
Перенос результатов этих опытов на человека был осложнен тем, что до недавнего времени ученые не могли выращивать эти бактерии за пределами пищеварительной системы грызунов, что не позволяло использовать их в клинических испытаниях. Недавно Кани и его команда решили эту проблему, создав синтетическую среду, в которой Akkermansia могла расти.
Бактериальная инфекция
12 сентября 2017, 13:08
Рассеянный склероз может вызываться микрофлорой кишечника, заявляют ученые
Добившись этого успеха, ученые собрали группу из четырех десятков добровольцев, страдавших от ожирения и диабета второго типа, и предложили им принимать каждый день таблетки, содержавшие в себе живые или пастеризованные культуры бактерий вида Akkermansia muciniphila.
Примерно через три месяца медики подвели итоги эксперимента. Оказалось, что и та и другая пищевая добавка значительно улучшили состояние здоровья и самочувствие добровольцев, несмотря на то что ученые не просили их менять образ жизни или диету.
В частности, уровень инсулина в их крови снизился на 30%, а "плохих" форм холестерина — на 8,6% по сравнению с участниками контрольной группы. И то и другое заметно улучшило состояние их тела и кровеносной системы, избавив от диабета или преддиабетического состояния.
Что интересно, несмотря на то что масса участников эксперимента несколько упала, ученые не зафиксировали изменений в индексе массы их тела и в доле подкожного жира. С чем это связано, пока они не могут сказать, так как у них отсутствовало оборудование, позволяющее точно замерять количество жира в разных органах и конечностях.
В любом случае, как подчеркивают бельгийские исследователи, эти опыты показали, что пищевые добавки на базе культур Akkermansia muciniphila благотворно действуют на здоровье. Это открывает дорогу для их применения на практике, заключает Кани.
Ученые выяснили, что микрофлора влияет на эмоции и поведение женщин
29 июня 2017, 20:30
Бактерии микрофлоры могут управлять эмоциями женщин, заявляют ученые
8719220
Обсудить 0
бактерииЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаБельгияРИА Наука
Рекомендуем
Певица Любовь Успенская
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
В США женщина вдохнула пыль и умерла
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Свадьба Навара Герберта и Майи Фалвассер
В Австралии 22-летний жених умер сразу после свадьбы
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Украинские военные во время учений Sea Breeze
Украина изменила планы учений с США из-за России
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Сосо Павлиашвили заступился за Катамадзе после ее отказа выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния