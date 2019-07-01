Около 30 протестующих остаются в здании парламента Гонконга

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Около 30 протестующих остаются в здании Законодательного собрания Гонконга, куда ранее вторглись несколько сотен человек и устроили погром, сообщает издание Около 30 протестующих остаются в здании Законодательного собрания Гонконга, куда ранее вторглись несколько сотен человек и устроили погром, сообщает издание South China Morning Post

После того как полиция сообщила о скором начале операции по зачистке здания парламента, прилежащей территории и потребовала всех покинуть район, мнения протестующих разделились. Кто-то решил уйти до приезда полиции, заявив, что цель протестов была достигнута, несколько сотен человек решили остаться на улице у здания парламента до тех пор, пока все, кто находится внутри здания, не покинут его.

Самые активные участники протестов, ворвавшиеся в здание Законодательного собрания, остаются там и не собираются уходить, они требуют, чтобы власти выполнили все их требования, среди которых - полная отмена рассмотрения поправок к закону от экстрадиции. Участники протестов выстроили баррикады из защитных ограждений и подручных материалов, чтобы полиция не смогла к ним пробраться.