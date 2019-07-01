Британия обсудит с партнерами дальнейшие шаги в связи с СВПД

ЛОНДОН, 1 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания очень обеспокоена нарушением Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обсуждает с партнерами дальнейшие шаги, заявил в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьера.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

"Мы последовательно давали понять, что наше соблюдение договора зависит от того, соблюдает ли Иран в полной мере его требования, так что мы призываем их повернуть вспять. Вместе с нашими партнерами мы срочно обдумываем следующие шаги в рамках соглашения", - заявил представитель офиса премьера.

Свою обеспокоенность выразил и министр иностранных дел Джереми Хант.

"Я глубоко обеспокоен объявлением Ирана относительно того, что он нарушил существующие обязательства в рамках ядерного соглашения. Британия по-прежнему привержена задаче обеспечения работы соглашения и использует все дипломатические инструменты для деэскалации региональной напряженности. Я призываю Иран избегать любых дальнейших шагов, уводящих от соглашения, и вернуться к его соблюдению", - указал министр.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.