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РИА Новости

Британия обсудит с партнерами дальнейшие шаги в связи с СВПД

Вчера, 19:26
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ЛОНДОН, 1 июл – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания очень обеспокоена нарушением Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обсуждает с партнерами дальнейшие шаги, заявил в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьера.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.
"Мы последовательно давали понять, что наше соблюдение договора зависит от того, соблюдает ли Иран в полной мере его требования, так что мы призываем их повернуть вспять. Вместе с нашими партнерами мы срочно обдумываем следующие шаги в рамках соглашения", - заявил представитель офиса премьера.
Свою обеспокоенность выразил и министр иностранных дел Джереми Хант.
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"Я глубоко обеспокоен объявлением Ирана относительно того, что он нарушил существующие обязательства в рамках ядерного соглашения. Британия по-прежнему привержена задаче обеспечения работы соглашения и использует все дипломатические инструменты для деэскалации региональной напряженности. Я призываю Иран избегать любых дальнейших шагов, уводящих от соглашения, и вернуться к его соблюдению", - указал министр.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭВеликобританияИранВ мире
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