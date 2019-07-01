ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих у здания Законодательного собрания, сообщает телерадиовещательная корпорация Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих у здания Законодательного собрания, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK

После того как группа из нескольких сотен протестующих ворвалась в здание парламента специального административного района КНР и устроила там погром, полиция несколько часов не вмешивалась в происходящее, однако позже выпустила предупреждение о том, что вскоре будет зачищать территорию и потребовала, чтобы все покинули район.

Около полуночи по местному времени (19.00 мск) несколько сотен полицейских появились на улицах возле здания парламента в шлемах, с щитами и дубинками в руках, по мере приближения к протестующим полиция сделала предупреждение о том, что намерена использовать слезоточивый газ. Через короткое время газ применили.

Большинство участников протестов быстро покинули площадь у заксобрания, при этом они бросали в стражей правопорядка яйца, зонты и камни.

К настоящему моменту площадь, где весь день проходили протесты, практически полностью зачищена от демонстрантов, но все еще неизвестно, сколько человек остаются в самом здании.

Полиция продолжает очищать проезжую часть на улице Харкорт, за пешими полицейскими, которые уже сняли защитные маски, следуют несколько десятков автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов оповещают протестующих, в каком направлении отступать, о задержанных пока не сообщалось.

Член демократической партии Гонконга Сюй Чжифэн, держа в руке белое полотенце, встал между оставшимися на улице демонстрантами и полицией, призывая сотрудников правоохранительных органов дать протестующим немного времени, чтоб успеть уйти. За молодых демонстрантов, вломившихся в здание парламента, вступилась также и пожилая женщина, пишет South China Morning Post. Она встала на дороге перед полицейскими и сказала, что не боится их, она также выразила мнение, что это именно правительство "вынудило подростков" устроить погром.