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РИА Новости

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Вчера, 19:20
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© REUTERS / Athit PerawongmethaАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Athit Perawongmetha
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих у здания Законодательного собрания, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
После того как группа из нескольких сотен протестующих ворвалась в здание парламента специального административного района КНР и устроила там погром, полиция несколько часов не вмешивалась в происходящее, однако позже выпустила предупреждение о том, что вскоре будет зачищать территорию и потребовала, чтобы все покинули район.
Около полуночи по местному времени (19.00 мск) несколько сотен полицейских появились на улицах возле здания парламента в шлемах, с щитами и дубинками в руках, по мере приближения к протестующим полиция сделала предупреждение о том, что намерена использовать слезоточивый газ. Через короткое время газ применили.
Большинство участников протестов быстро покинули площадь у заксобрания, при этом они бросали в стражей правопорядка яйца, зонты и камни.
К настоящему моменту площадь, где весь день проходили протесты, практически полностью зачищена от демонстрантов, но все еще неизвестно, сколько человек остаются в самом здании.
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Полиция продолжает очищать проезжую часть на улице Харкорт, за пешими полицейскими, которые уже сняли защитные маски, следуют несколько десятков автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов оповещают протестующих, в каком направлении отступать, о задержанных пока не сообщалось.
Член демократической партии Гонконга Сюй Чжифэн, держа в руке белое полотенце, встал между оставшимися на улице демонстрантами и полицией, призывая сотрудников правоохранительных органов дать протестующим немного времени, чтоб успеть уйти. За молодых демонстрантов, вломившихся в здание парламента, вступилась также и пожилая женщина, пишет South China Morning Post. Она встала на дороге перед полицейскими и сказала, что не боится их, она также выразила мнение, что это именно правительство "вынудило подростков" устроить погром.
На фоне погромов в Законодательном собрании в городе прошли ежегодные мирные демонстрации по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю, в них приняли участие около 550 тысяч человек.
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