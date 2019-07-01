Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил, что не намерен покидать страну

БИШКЕК, 1 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого парламент лишил неприкосновенности, заявил, что не намерен покидать страну.

"Это моя земля, моя родина, я из Киргизии никогда никуда не уеду", - сказал Атамбаев журналистам.

Он заявил, что действующие власти долго пытались выгнать его из страны. "Больше переговоры не ведутся, время переговоров вышло", - добавил Атамбаев.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Надзорный орган не нашел подтверждений, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии ведомства, остальные обвинения имеют под собой определенные основания и в действиях президента есть признаки преступлений. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента. Он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". При этом Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться, если его попытаются задержать.