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РИА Новости

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

Вчера, 19:00
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© AP Photo / Vincent YuСтолкновение демонстрантов с полицией в Гонконге
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июл — РИА Новости. Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Протесты начались почти месяц назад из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции. В случае их одобрения Гонконг сможет выдавать подозреваемых даже при отсутствии соглашений об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
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Противники рассмотрения поправок с самого утра понедельника ведут себя крайне агрессивно.
Протестующие в касках, масках и перчатках несколько часов пытались разбить закаленные стекла в окнах и дверях парламента с помощью труб и металлических предметов.
После того как им это удалось, они устроили в здании погром, изрисовали черной краской стены и герб в зале заседаний, сорвали со стен портреты, сломали мебель.
Участники протестов выстроили баррикады из ограждений и подручных материалов, чтобы полиция не смогла к ним пробраться.
Правоохранительные органы до сих пор не вмешивались в происходящее, но некоторое время назад полиция потребовала покинуть район заксобрания, так как готовится зачистка территории. Власти предупредили, что в случае оказания сопротивления будет применена сила.
После этого многие протестующие разошлись, в заксобрании остаются около 30 человек.
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397846228
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ГонконгВ мире
Популярные комментарии
схема цветных революций неизменна
1 июля, 19:18
Сергей Стольник
1610007
В Кремле уже решили как назвать протестующих, ополченцами или хунтой? Гонконг вернется в родную гавань или превратится в Донбасс-2?
1 июля, 21:17
preobrajenskyfilipp
7100210
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