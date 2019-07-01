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РИА Новости

Япония возобновила китобойный промысел после 30 лет запрета

Вчера, 18:53
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© REUTERS / Masashi KatoРабочие готовятся к разгрузке пойманного малого полосатика после открытия коммерческого китобойного промысла в порту в Кусиро, префектура Хоккайдо, Япония. 1 июля 2019
Рабочие готовятся к разгрузке пойманного малого полосатика после открытия коммерческого китобойного промысла в порту в Кусиро, префектура Хоккайдо, Япония. 1 июля 2019
© REUTERS / Masashi Kato
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый кит после отмены спустя 30 лет запрета на коммерческий промысел этих морских млекопитающих был добыт сегодня японскими китобоями, сообщает агентство Рейтер.
"Небольшой японский корабль поймал первого кита в понедельник впервые после разрешения коммерческой охоты на китов и спустя 30-летнего запрета", - сообщает агентство.
Возобновление китобойного промысла в Японии стало возможным после выхода этой страны накануне из Международной китобойной комиссии (IWC), к которой она присоединилась в 1951 году, а мораторий на коммерческий вылов китов поддерживала с 1982 года. Убой китов вели только в научных целях за пределами японской экономической зоны, но мясо выловленных для исследования китов появлялось на полках магазинов и в ресторанах.
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