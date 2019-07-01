Япония возобновила китобойный промысел после 30 лет запрета

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первый кит после отмены спустя 30 лет запрета на коммерческий промысел этих морских млекопитающих был добыт сегодня японскими китобоями, сообщает агентство Рейтер.

Возобновление китобойного промысла в Японии стало возможным после выхода этой страны накануне из Международной китобойной комиссии (IWC), к которой она присоединилась в 1951 году, а мораторий на коммерческий вылов китов поддерживала с 1982 года. Убой китов вели только в научных целях за пределами японской экономической зоны, но мясо выловленных для исследования китов появлялось на полках магазинов и в ресторанах.