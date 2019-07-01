Пострадавшего в Чемодановке отключили от аппарата искусственного дыхания

ПЕНЗА, 1 июл – РИА Новости. Состояние жителя села Чемодановка близ Пензы, госпитализированного после массовой драки, улучшается, он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.
По данным областного минздрава, к 21 июня врачи посчитали, что угроза для жизни пострадавшего миновала, однако он оставался подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
"У пациента хорошая положительная динамика, он дышит самостоятельно. Завтра планируют его перевести из реанимации в отделение (обычную палату)", - сказала собеседница агентства.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села. Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
25 июня, 08:50Цыганская правда: почему цыгане сбежали из Чемодановки