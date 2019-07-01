Пострадавшего в Чемодановке отключили от аппарата искусственного дыхания

ПЕНЗА, 1 июл – РИА Новости. Состояние жителя села Чемодановка близ Пензы, госпитализированного после массовой драки, улучшается, он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один находится в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.

По данным областного минздрава, к 21 июня врачи посчитали, что угроза для жизни пострадавшего миновала, однако он оставался подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У пациента хорошая положительная динамика, он дышит самостоятельно. Завтра планируют его перевести из реанимации в отделение (обычную палату)", - сказала собеседница агентства.