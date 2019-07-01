Черноморский флот России контролирует действия НАТО на учениях Sea Breeze

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения "Си-бриз-2019", - говорится в сообщении.