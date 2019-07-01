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РИА Новости

Черноморский флот России контролирует действия НАТО на учениях Sea Breeze

Вчера, 18:51
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения "Си-бриз-2019", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения проводятся в северо-западной части Черного моря. В учении задействованы авиация и корабли США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.
Военнослужащие Молдавии, Грузии, США и Украины во время торжественного построения на учениях Sea Breeze-2019 в Одессе, Украина
Вчера, 14:40
"Поле боя". Украинский политик рассказал об учениях Sea Breeze В Одессе начались международные учения Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб не исключил возможных провокаций со стороны Киева в ходе учений.
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Sea BreezeНАТОРоссияБезопасность
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