Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T18:49Z
https://ria.ru/20190701/1556096595.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_629:0:2816:1230_1036x0_80_0_0_c588b69e40b305ca3f4eae2624447e08.jpg
РИА Новости

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Вчера, 18:49
87199
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Артистка предположила, что решение довезти артистку до вагона было принято из соображений безопасности. Успенская отметила, что не видит в таком поведении ничего удивительного.
"Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных", — отметила она.
По ее мнению, для Пугачевой должны делать исключения, так как она сделала "много полезного для страны и народа".
Певица Алла Пугачева
Вчера, 17:48
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала
"Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям", — заявила Успенская.
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на дорогом автомобиле класса люкс. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа Рижского вокзала.
47441021182886
Обсудить 219
Любовь УспенскаяАлла ПугачеваМосква
Популярные комментарии
Да кому нужна эта старушенция! Если бы она не надела парик и взяла в руки авоську, на неё бы никто внимания не обратил! Для того она с кортежем по перрону и прокатилась, чтобы её все заметили и потом ей, себя любимой, кости перемывали. Штрафовать за это надо, причём, не фиксированной суммой штрафа, а процентом от годового дохода (для этого и существует НДФЛ-2).
1 июля, 19:20
Сашка Николаев
17552019
Звезда? Скорее упавшая звезда, которая хочет всячески к себе привлечь внимание. Она уже давно не певица, ну уйди ты уже со сцены, не мучай себя и других. Зачем всё это
1 июля, 19:17
Кирилл Барисовиччч
172120111
Рекомендуем
Певица Алла Пугачёва
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
РИА
Новости
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Украинские военные во время учений Sea Breeze
Украина изменила планы учений с США из-за России
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Место падения неопознанного объекта на Кипре сняли на видео с беспилотника
Лента
новостей
Певица Алла Пугачева
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2019 года
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
В Сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Лента новостейМолния