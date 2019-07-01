Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица Любовь Успенская Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Артистка предположила, что решение довезти артистку до вагона было принято из соображений безопасности. Успенская отметила, что не видит в таком поведении ничего удивительного.

"Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных", — отметила она.

По ее мнению, для Пугачевой должны делать исключения, так как она сделала "много полезного для страны и народа".

"Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям", — заявила Успенская.