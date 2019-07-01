Медведев поддержал создание особой экономической зоны в Башкирии

"При принятии решения о поддержке подобных инициатив, конечно, прежде всего, нужно ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции, и, конечно, возникал социальный эффект: я имею в виду, росла зарплата, появлялись социальные объекты. Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно", - сказал Медведев.