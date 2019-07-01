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РИА Новости

Медведев поддержал создание особой экономической зоны в Башкирии

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.
В понедельник Медведев встретился с исполняющим обязанности главы Башкирии Радием Хабировым. Глава региона рассказал премьеру о планах по созданию такой зоны, попросив поддержки Медведева.
По словам главы республики, зону планируется создать в районе Ишимбая, на стыке трех городов с общим количеством населения порядка 500 тысяч человек - это промышленный и газохимический центр республики. Формирование зоны даст толчок к развитию региона, подчеркнул Хабиров.
"При принятии решения о поддержке подобных инициатив, конечно, прежде всего, нужно ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции, и, конечно, возникал социальный эффект: я имею в виду, росла зарплата, появлялись социальные объекты. Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно", - сказал Медведев.
В ходе встречи также обсуждались другие вопросы социально-экономического развития региона.
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Республика БашкортостанДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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