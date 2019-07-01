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РИА Новости

Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке

Вчера, 18:41
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл — РИА Новости. Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
"Пограничный отряд Северной Карелии задержал русскую женщину, путешествовавшую на резиновой лодке по озеру Пюхяярви рано утром 1 июля. Алкотест показал содержание алкоголя 0,79 мг/л в крови, женщина не имела при себе никаких документов. Пограничная служба расследует инцидент как подозрение на нарушение государственной границы и как управление водным транспортом в пьяном виде", - говорится в сообщении.
Финские пограничники связались с российскими коллегами, которым и передадут нарушительницу.
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