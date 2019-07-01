Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке

"Пограничный отряд Северной Карелии задержал русскую женщину, путешествовавшую на резиновой лодке по озеру Пюхяярви рано утром 1 июля. Алкотест показал содержание алкоголя 0,79 мг/л в крови, женщина не имела при себе никаких документов. Пограничная служба расследует инцидент как подозрение на нарушение государственной границы и как управление водным транспортом в пьяном виде", - говорится в сообщении.