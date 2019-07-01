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РИА Новости

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает Global Times.
Сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
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"Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — приводит газета рекламное объявление.
Представитель одного из онлайн-магазинов отметил, что к ним поступило уже более сотни заказов. По его словам, покупка станет "идеальным подарком для любого друга".
На приеме в честь лидеров стран G20 в Японии Владимир Путин пил из собственной термокружки, которую нередко использует во время различных мероприятий. Некоторые СМИ уделили этому большое внимание. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что глава государства постоянно пьет чай из этого термоса. По его словам, странно, что это заметили только сейчас.
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Владимир ПутинКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
смех - смехом, а наш президент уже бренд! ))
1 июля, 19:21
Andrey Cos
67701033
Побежал в магазин буду покупать кружку как у Путина пока все не раскупили...
1 июля, 18:47
сергей гриньков
342710030
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