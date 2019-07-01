Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает Global Times

Сотни интернет-магазинов предлагают приобрести термостакан, который производители описывают как "высококлассный" и "полезный для здоровья". На термосе изображен российский герб.

"Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели", — приводит газета рекламное объявление.

Представитель одного из онлайн-магазинов отметил, что к ним поступило уже более сотни заказов. По его словам, покупка станет "идеальным подарком для любого друга".

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.