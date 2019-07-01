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РИА Новости

Россия и Пакистан хотят создать Межпарламентскую комиссию высокого уровня

Вчера, 18:26
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать Межпарламентскую комиссию высокого уровня между ГД РФ и Национальной Ассамблеей республики Пакистан.
"Мы с вами взаимодействуем в большом количестве межпарламентских площадок, отношения между нашими парламентами приобрели системный, динамичный характер. Давайте в ближайшее время мы проработаем возможность создания межпарламентской комиссии высокого уровня", - сказал Володин на двусторонней встрече с пакистанским коллегой Асадом Кайсером в рамках форума "Развитие парламентаризма".
Поручение проработать создание межпарламентской комиссии Володин дал вице-спикеру Госдумы Ольге Тимофеевой и профильным думским комитетам.
"Пакистан придает большое значение своим отношениям с Россией", - согласился председатель Национальной Ассамблеи Пакистана, подчеркнув, что его страна заинтересована также в развитии отношений в других различных сферах - в энергетике, в том числе атомной, в сфере обороны, культуры и образования.
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Вячеслав Володин и Асад Кайсер также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества России и Пакистана и развитие новых межпарламентских форматов, в том числе подготовку III Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции в Стамбуле и IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. Председатель ГД выступил с инициативой совместно обсудить возможность расширения стран-участников Конференции, включив в нее также Сирию, Таджикистан, Туркмению и другие страны региона, сталкивающиеся с вызовами.
В Москве проходит второй Международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств – 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов.
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Госдума РФВячеслав ВолодинПакистанРоссияПолитика
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