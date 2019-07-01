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РИА Новости

Астрономы доказали, что "межзвездный астероид" не был кораблем пришельцев

Вчера, 18:30
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© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. KornmesserТак художник изобразил межзвездный астероид "Оумуамуа"
Так художник изобразил межзвездный астероид Оумуамуа
© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. Kornmesser
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Американские и европейские планетологи нашли новые следы существования "межзвездных" небесных тел в Солнечной системе, что ставит под сомнение теории о том, что первый подобный объект, Оумуамуа, был своеобразным "разведчиком" инопланетян. Об этом пишут ученые в журнале Nature Astronomy.

"Мы никогда не видели ничего похожего на Оумуамуа, и этот объект по-прежнему остается для нас загадкой. При этом, существуют десятки естественных феноменов, которые могут объяснить его существование, помимо интересной, но фантастичной идеи о том, что он представляет собой "корабль пришельцев", — заявил Мэттью Найт (Matthew Knight) из университета Мэриленда в Колледж-Парке (США).

В середине октября позапрошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.
До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам. Они указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Впоследствии он получил имя 1I/2017 U1 Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.
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Необычная сигарообразная форма Оумуамуа и присутствие больших количеств органики на его поверхности заставили ученых спорить о том, чем же на самом деле он был – ядром "потухшей" кометы, настоящим астероидом или чем-то еще.
Год назад астрономы из Гарварда предположили, опираясь на то, что траектория движения "межзвездного разведчика" необычным образом поменялась при его сближении с Солнцем, что он может быть рукотворным объектом.
По их мнению, Оумуамуа представляет собой своеобразный межзвездный "парусник", запущенный инопланетянами в сторону Солнечной системы. Его необычная форма помогла ему не сбиться с курса и достичь Земли через несколько миллионов лет полета. Эта идея привлекла массу внимания со стороны публики и астрономов, однако никаких доказательств в пользу этой теории так и не удалось найти.
Найт и несколько других ведущих планетологов мира, специализирующихся на просчете орбит и других свойств движущихся небесных тел, решили проверить гипотезу их коллег из Гарварда. Для этого они собрали все возможные гипотезы, объясняющие его рождение и попадание в Солнечную систему, и оценили их достоверность.
Как оказалось, достаточно правдоподобными были сразу несколько теорий, описывающих потенциальный процесс "катапультирования" небесного тела небольших размеров из далекой планетной системы.
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К примеру, Оумуамуа мог сформироваться на далекой и очень холодной окраине протопланетного диска, откуда он мог быть выброшен в космос формирующимся "кузеном" Юпитера или другими типами планет-гигантов.
Аналогичным образом, он может представлять собой обломок луны, выброшенный за пределы звездной системы вспышкой на поверхности красного гиганта, престарелой умирающей звезды, или в результате разрушения планеты белым карликом.
Вдобавок, у "инопланетной" теории, как отмечает Найт, есть и другие недостатки. Во-первых, необычная форма Оумуамуа вряд ли превращала этот объект в "звездный парус", так как в таком случае он бы не вращался и всегда "смотрел" на Солнце или на его родное светило одной стороной.
Учитывая то, что "межзвездный разведчик" достаточно быстро вращается, это далеко не так, что ставит эти теории под сомнение. Вдобавок, многие астероиды и кометы Солнечной системы имеют или схожий состав, или яркость поверхности, что также не позволяет признать его уникальным "рукотворным" небесным телом.
Все это, однако, как признают сами авторы статьи, не говорит о том, что Оумуамуа не обладает целым набором удивительных черт, в том числе его необычной сигарообразной формой, странной манерой вращения, а также не раскрывает его родины. Как надеются ученые, наблюдения за следующим подобным космическим "гостем" закончатся более удачно, что позволит им найти ответ на этот вопрос.
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Пришельцы могут скрываться в параллельных мирах, заявляют ученые
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КосмосастероидыинопланетянепришельцыКосмос - РИА НаукаСШАРИА Наука
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