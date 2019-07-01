В Испании россиянке дали 14 лет тюрьмы за жестокое убийство мужа-немца

МАДРИД, 1 июл — РИА Новости. Испанский суд приговорил гражданку России Светлану Батукову к 14 годам лишения свободы за убийство мужа.

Тело гражданина Германии Хорста Ганса Хенкельса нашли 1 апреля 2016 года в его доме в Кала-Мильор на острове Майорка. Прокуратура обвинила в убийстве его жену. По версии обвинения, она дала мужчине некие препараты, лишила его возможности двигаться, отрезала с рук куски мяса и бросила их собакам. Мужчина скончался от потери крови. Батукова виновной себя не признала, по ее словам, на мужа напали собаки.

Дело рассматривал суд присяжных провинции Пальма-де-Майорка, который признал россиянку виновной в убийстве. После этого вердикта прокуратура сократила срок, к которому она требует приговорить женщину, с 25 до 14 лет.

Именно к такому сроку в результате и приговорил россиянку судья Хайло Тартаро Эрнандес.

Согласно судебному постановлению, которое имеется в распоряжении РИА Новости, женщина намеренно лишила супруга жизни. Для этого она вырезала куски мяса у него на руках, что привело к массовой потере крови и гиповолемическому шоку. Однако суд не согласился с версией прокуратуры, что Батукова натравила собак на живого супруга, посчитав, что собаки покусали мужчину уже после того, как он умер.

По мнению судьи, действия женщины были "чрезвычайно тяжкими не только потому, что они лишали человека самого дорогого права — права на жизнь, но и из-за хладнокровия, с которым она действовала". Кроме того, судья обратил внимание, что у жертвы не было возможности защищаться из-за состояния здоровья, а Батукова не вызвала медиков, что свидетельствует "об особой жестокости ее поведения".

Адвокаты россиянки намерены обжаловать приговор.