В Испании россиянке дали 14 лет тюрьмы за жестокое убийство мужа-немца

МАДРИД, 1 июл — РИА Новости. Испанский суд приговорил гражданку России Светлану Батукову к 14 годам лишения свободы за убийство мужа.
Тело гражданина Германии Хорста Ганса Хенкельса нашли 1 апреля 2016 года в его доме в Кала-Мильор на острове Майорка. Прокуратура обвинила в убийстве его жену. По версии обвинения, она дала мужчине некие препараты, лишила его возможности двигаться, отрезала с рук куски мяса и бросила их собакам. Мужчина скончался от потери крови. Батукова виновной себя не признала, по ее словам, на мужа напали собаки.
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Дело рассматривал суд присяжных провинции Пальма-де-Майорка, который признал россиянку виновной в убийстве. После этого вердикта прокуратура сократила срок, к которому она требует приговорить женщину, с 25 до 14 лет.
Именно к такому сроку в результате и приговорил россиянку судья Хайло Тартаро Эрнандес.
Согласно судебному постановлению, которое имеется в распоряжении РИА Новости, женщина намеренно лишила супруга жизни. Для этого она вырезала куски мяса у него на руках, что привело к массовой потере крови и гиповолемическому шоку. Однако суд не согласился с версией прокуратуры, что Батукова натравила собак на живого супруга, посчитав, что собаки покусали мужчину уже после того, как он умер.
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По мнению судьи, действия женщины были "чрезвычайно тяжкими не только потому, что они лишали человека самого дорогого права — права на жизнь, но и из-за хладнокровия, с которым она действовала". Кроме того, судья обратил внимание, что у жертвы не было возможности защищаться из-за состояния здоровья, а Батукова не вызвала медиков, что свидетельствует "об особой жестокости ее поведения".
Адвокаты россиянки намерены обжаловать приговор.
Как сообщил РИА Новости адвокат Мигель Мир, "в приговоре много несоответствий", в первую очередь "отсутствие на ноже отпечатков пальцев Светланы".