В Испании еще одна женщина умерла из-за жары

МАДРИД, 1 июл – РИА Новости. Женщина погибла в Испании в результате жары, она стала третьей жертвой высокой температуры в стране за последние несколько дней.

О гибели 90-летней женщины сообщило правительство автономного сообщества Ла-Риоха. Кроме того, в местные больницы обратились 29 человек с жалобами на недомогания, вызванные погодой.

На прошлой неделе стало известно о гибели 17-летнего молодого человека в Кордове (автономного сообщество Андалусия) и 93-летнего мужчины в Вальядолиде (автономное сообщество Кастилия и Леон). Кроме того, есть подозрение, что именно жара могла стать причиной смерти британки в городе Ориуэла (автономное сообщество Валенсия).