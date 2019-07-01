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РИА Новости

Украина изменила планы учений с США из-за России

Вчера, 18:22
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© Flickr / U.S. Embassy Kyiv UkraineУкраинские военные во время учений Sea Breeze
Украинские военные во время учений Sea Breeze
© Flickr / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Украинские военные во время учений Sea Breeze. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", — приводит слова Воронченко пресс-служба Государственной пограничной службы.

Учения кораблей НАТО в Балтийском море
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Украинско-американские учения Sea Breeze 2019 будут проходить до 12 июля. В маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел американский эсминец "Карни".
При этом, как сообщил Национальный центр управления обороной России, силы Черноморского флота следят за американским эсминцем "Карни" сразу после его вхождения в Черное море. В МИД, в свою очередь, назвали проведение украинско-американских учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.
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НАТОСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У командующего со странами света не всё в порядке, а он про учения какие то. Вообще-то с севера сосед - Белорусь.
1 июля, 18:56
Железяка Чугуева
94350001
Опять Псаки перечитывал. Про морскую державу Белорусь?
1 июля, 18:57
Железяка Чугуева
52661003
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