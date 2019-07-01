Украина изменила планы учений с США из-за России

"Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", — приводит слова Воронченко пресс-служба Государственной пограничной службы.

Украинско-американские учения Sea Breeze 2019 будут проходить до 12 июля. В маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В частности, для участия в учениях в акваторию Черного моря вошел американский эсминец "Карни".

При этом, как сообщил Национальный центр управления обороной России, силы Черноморского флота следят за американским эсминцем "Карни" сразу после его вхождения в Черное море. В МИД, в свою очередь, назвали проведение украинско-американских учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.