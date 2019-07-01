Постпред России в Вене заявил, что Иран не нарушал ДНЯО

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов

ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Превышение потолка запасов низкообогащенного урана в Иране в 300 килограммов - это отклонение от обязательства по СВПД, но не нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

"Запасы низкообогащенного урана в Иране превысили 300 килограммов. Это отклонение от добровольного обязательства по СВПД, но не имеет ничего общего с нарушением ДНЯО или производством ядерного оружия. По иронии судьбы это результат решения США вводить санкции за вывоз из Ирана лишнего урана", - написал Ульянов в Twitter.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.