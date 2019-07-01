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РИА Новости

Постпред России в Вене заявил, что Иран не нарушал ДНЯО

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Превышение потолка запасов низкообогащенного урана в Иране в 300 килограммов - это отклонение от обязательства по СВПД, но не нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана.

"Запасы низкообогащенного урана в Иране превысили 300 килограммов. Это отклонение от добровольного обязательства по СВПД, но не имеет ничего общего с нарушением ДНЯО или производством ядерного оружия. По иронии судьбы это результат решения США вводить санкции за вывоз из Ирана лишнего урана", - написал Ульянов в Twitter.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе (наступает 7 июля), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
Вчера, 17:22
Превышение Ираном порога по запасам урана вызывает сожаление, заявили в МИД
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)Договор о нераспространении ядерного оружияМАГАТЭРоссияИранСШАВ мире
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