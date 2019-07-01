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РИА Новости

Власти Гонконга призвали демонстрантов прекратить акты насилия

Вчера, 18:18
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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга осуждает действия демонстрантов, штурмовавших здание законодательного собрания, и призывает немедленно прекратить акты насилия, говорится в опубликованном заявлении властей.
"Сегодня ночью некоторые радикально настроенные протестующие штурмовали здание законодательного собрания, прибегнув к крайним формам насилия. Эти протестующие подвергли серьезной угрозе офицеров полиции и членов общественности. Такие насильственные акты неприемлемы для общества. Правительство специального административного района Гонконг решительным образом осуждает подобные действия, протестующие должны немедленно прекратить насильственные акты", - говорится в заявлении.
Власти также подчеркнули, что протестующие вступали в столкновения с полицией, прорывались через полицейские кордоны и нарушали общественный порядок, создав серьезную угрозу общественной безопасности.
В понедельник - в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю противники законопроекта об экстрадиции, который в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая, вновь вышли на протесты.
В первой половине дня они бросали в сотрудников полиции каустическую соду, а после обеда начали предпринимать попытки ворваться в здание заксобрания. Им это удалось около 21.00 по местному времени, после чего в здании был устроен погром, протестующие изрисовали черной краской стены и герб Гонконга, сорвали со стен портреты председателей заксобрания.
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