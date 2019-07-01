Власти Гонконга призвали демонстрантов прекратить акты насилия

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга осуждает действия демонстрантов, штурмовавших здание законодательного собрания, и призывает немедленно прекратить акты насилия, говорится в опубликованном заявлении властей.

"Сегодня ночью некоторые радикально настроенные протестующие штурмовали здание законодательного собрания, прибегнув к крайним формам насилия. Эти протестующие подвергли серьезной угрозе офицеров полиции и членов общественности. Такие насильственные акты неприемлемы для общества. Правительство специального административного района Гонконг решительным образом осуждает подобные действия, протестующие должны немедленно прекратить насильственные акты", - говорится в заявлении.

Власти также подчеркнули, что протестующие вступали в столкновения с полицией, прорывались через полицейские кордоны и нарушали общественный порядок, создав серьезную угрозу общественной безопасности.

В понедельник - в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю противники законопроекта об экстрадиции, который в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая, вновь вышли на протесты.