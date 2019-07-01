В Австралии 22-летний жених умер сразу после свадьбы

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новозеландец Навар Герберт умер на следующий день после свадьбы, сообщает издание Daily Mirror.
За девять месяцев до торжественной церемонии врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Состояние 22-летнего Герберта стремительно ухудшалось. Он решил сделать предложение своей девушке Майе Фалвассер после того, как врачи сообщили, что шансов выжить у него нет.
Церемония бракосочетания состоялась на побережье в австралийском городе Голд-Кост. На торжестве присутствовал их маленький сын.
Герберт умер на следующий день после свадьбы. Семья собирается исполнить его последнее желание — похоронить его в Новой Зеландии.
"Сегодня мне тяжело и грустно. Я потеряла своего лучшего друга, мужа и отца своего сына", — написала Фалвассер на странице по сбору средств для транспортировки тела ее мужа на родину.
Она также поблагодарила друзей и родственников за поддержку.
Похороны Герберта пройдут в первый день рождения его сына.