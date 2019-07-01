В Австралии 22-летний жених умер сразу после свадьбы

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новозеландец Навар Герберт умер на следующий день после свадьбы, Новозеландец Навар Герберт умер на следующий день после свадьбы, сообщает издание Daily Mirror.

За девять месяцев до торжественной церемонии врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Состояние 22-летнего Герберта стремительно ухудшалось. Он решил сделать предложение своей девушке Майе Фалвассер после того, как врачи сообщили, что шансов выжить у него нет.

Церемония бракосочетания состоялась на побережье в австралийском городе Голд-Кост. На торжестве присутствовал их маленький сын.

Герберт умер на следующий день после свадьбы. Семья собирается исполнить его последнее желание — похоронить его в Новой Зеландии.

"Сегодня мне тяжело и грустно. Я потеряла своего лучшего друга, мужа и отца своего сына", — написала Фалвассер на странице по сбору средств для транспортировки тела ее мужа на родину.

Она также поблагодарила друзей и родственников за поддержку.