"Газпром" построил почти две трети "Северного потока — 2"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Газпром" уложил уже 1,5 тысячи километров труб "Северного потока-2", что составляет около 61,2% от общей протяженности газопровода по двум ниткам, говорится в сообщении компании.

"К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1501 километр газопровода — около 61,2% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.