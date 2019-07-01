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РИА Новости

В Москве заочно арестовали украинцев, напавших на офис Россотрудничества

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРадикалы громят здание Россотрудничества в Киеве
Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинца Андрея Лозового - заместителя главы украинской "Радикальной партии" Олега Ляшко - и его соратника-радикала Богдана Ходаковского по делу о нападении на здание Россотрудничества в Киеве в 2018 году, сообщает пресс-служба СК РФ.
В пресс-службе суда добавили, что мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца будет исчисляться с момента экстрадиции украинцев на территорию РФ либо их задержания в России.
По версии следствия, в феврале прошлого года Ходаковский, являясь руководителем украинской праворадикальной организации "Традиция и порядок", организовал и наравне с другими активистами своей организации и праворадикальных организаций "С14" и "Правый сектор"*, в том числе с Лозовым, принял участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.
Как заявили РИА Новости в Следственном комитете РФ, указанные лица проникли в здание Россотрудничества, разрушили там экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, нанесли краской на стены антироссийские надписи, применили насилие в отношении руководителя центра - советника посольства РФ на Украине, угрожали ему физической расправой и надругались флагом РФ.
Здание посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
27 сентября 2018, 21:21
В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотамиКак рассказали в посольстве, машины облили нечистотами, оставили оскорбительные надписи, прокололи шины и оторвали номера.
Представитель следствия сообщил агентству, что в рамках дела, помимо Лозового и Ходаковского, заочно арестованы и объявлены в международный розыск лидер и активные участники украинской организации "С14" Евгений Карась, Сергей Мазур и Александр Войтко.
Следствием продолжается сбор доказательственной базы по изобличению иных участников преступных действий. Расследование продолжается.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Следственный комитет РФРоссотрудничествоРоссияУкраинаПроисшествия
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