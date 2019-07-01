Открытое горение кровли дома в Нижневартовске ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Открытое горение кровли пятиэтажного дома в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили о загоревшейся крыше пятиэтажки на улице Спортивной, из здания были эвакуированы 66 человек, пострадавших нет. По уточненным данным, площадь пожара составила 840 квадратных метров.

"Открытое горение ликвидировано... Что послужило причиной пожара, сейчас пока говорить рано - дознаватели будут работать. Пока даже предварительной информации нет", - сказали в управлении МЧС.