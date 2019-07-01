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РИА Новости
Туризм

Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там

Вчера, 23:02
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© Fotolia / MelpomeneОстров Окуносима
Остров Окуносима
© Fotolia / Melpomene
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство. Новоселам обещают дом, земельный участок и ежемесячное пособие в первые три года проживания, сообщает Lonely Planet.
Остров Андикитира – это почти двадцать километров нетронутой природы. Там расположены несколько деревень, главная из них - Потамос - является столицей и портом.
Число местных жителей на острове с каждым годом сокращается, сейчас здесь живет сорок человек. Поэтому Андикитира начала кампанию по поиску семей, желающих переехать на постоянное место жительство, пишет издание.
Процесс отбора новых жильцов достаточно строгий, предпочтение отдается греческим семьям. Тем, кто выдержит конкурс, выделят землю и дом. Также переселенцы будут получать ежемесячное пособие в размере 500 евро в первые три года проживания на острове.
Андикитира подходит для тихой и спокойной жизни, здесь можно заниматься дайвингом, а также наблюдать за птицами – остров находится прямо на пути сезонной миграции пернатых.
При этом новоселы не будут оторваны от цивилизации: до Крита можно добраться на пароме за два часа, а за четыре - в ближайший материковый город Лакония на Пелопоннесе.
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