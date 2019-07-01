Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе попыткой срыва переговорного процесса по прекращению огня.
Ранее штаб операции объединенных сил Украины заявил, что санитарный автомобиль при попытке эвакуировать раненого подвергся обстрелу, двое силовиков погибли и один получил ранние. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергли обвинения в обстреле, назвав это провокацией.
"Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", - написал Зеленский в Facebook.
Он также призвал "партнеров в Европе и США должным образом отреагировать" на обстрел.