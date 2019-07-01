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РИА Новости

Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе попыткой срыва переговорного процесса по прекращению огня.
Ранее штаб операции объединенных сил Украины заявил, что санитарный автомобиль при попытке эвакуировать раненого подвергся обстрелу, двое силовиков погибли и один получил ранние. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергли обвинения в обстреле, назвав это провокацией.
"Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", - написал Зеленский в Facebook.
Он также призвал "партнеров в Европе и США должным образом отреагировать" на обстрел.
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Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донбассе
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Призвал светоч демократии.. Люди не захотели поддерживать госпереворот на них направили танки и пушки. Ой как демократично. Хотя о чем это я, если эти партнёры целы страны стирают с лица Земли целые страны
1 июля, 18:12
Семенов Алексей
5500006
ВСУ это их методы ведения войны вранье и провокация..а чего еще можно от них ожидать...мы типа хотели но вы якобы сорвали нашу попытку переговоров...
1 июля, 18:08
сергей гриньков
4000007
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