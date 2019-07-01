"Роскосмос" опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскосмос выложил на своем Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.

"Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС. По состоянию на 1 июля 2019 г. (14.00) получены и переданы данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) общей площадью более 1,5 миллионов квадратных километров", - говорится в сообщении госкорпорации.

Роскосмос взаимодействует с МЧС России по ситуации в Иркутской области, осуществляя оперативную информационную поддержку ведомства с помощью группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли — https://t.co/FBqro2xrMQ pic.twitter.com/jteatyE0AB — РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 июля 2019 г.

На одном из космических снимков виден город Нижнеудинск, на втором - окрестности Бирюсинска.

Отмечается, что в мониторинге задействованы два российских спутника - "Ресурс-П" и "Канопус-В", а также космические аппараты партнеров в Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.