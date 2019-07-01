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РИА Новости

"Роскосмос" опубликовал фотографии паводка в Иркутской области

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
"Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС. По состоянию на 1 июля 2019 г. (14.00) получены и переданы данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) общей площадью более 1,5 миллионов квадратных километров", - говорится в сообщении госкорпорации.
На одном из космических снимков виден город Нижнеудинск, на втором - окрестности Бирюсинска.
Отмечается, что в мониторинге задействованы два российских спутника - "Ресурс-П" и "Канопус-В", а также космические аппараты партнеров в Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется.
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